Antonio Di Marco | un grande amante degli animali | ha creato un’insolita oasi direttamente nella sua officina

(Di domenica 2 luglio 2023) Tommy, Chicco, Ice, Principessa, Dondolino sono solo alcuni dei nomi cheha dato loro, subito dopo averli accolti nell’. Alcuni di loro avevano poche possibilità di sopravvivenza e altri erano persino destinati all’eutanasia, manon si è mai arreso. Ha accolto tutti i gatti senza fare distinzioni. Oggi, la sua, tra le attrezzature da meccanico e gli spazi lasciati vuoti dalle auto in riparazione, ospita una trentina di gatti che vivono in un ambiente tranquillo e accogliente. A Pescara, molti sostengonooffrendo l’aiuto che possono di volta in volta. Se non fosse accaduto qualcosa in un giorno particolare del 2019, questi gatti sarebbero stati destinati a una vita sfortunata. Mentre si trovava in una via del centro,sentì le lamentazioni di ...

Il Giardino dei Semplici " ha proseguitoGasbarrini , Preside della Facoltà di Medicina e ... La soddisfazione è evidente nelle parole diElefanti , direttore generale della fondazione ...Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marzo Zanni (presidente gruppo Id) eCampomenosi (capo delegazione Lega al Parlamento Europeo), in risposta alle dichiarazioni diTajani ......diMonaldi alla Can (arbitri di Serie A e B) è stata ufficializzata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sede della Figc a Roma, in diretta streaming il papà, ...

Il ruolo sociale dei professionisti | 14 giugno 2023 – OAR – Ordine ... Ordine degli Architetti di Roma

Giuseppe Maria Manzo sulle orme di Marco Guida. Il fischietto della sezione arbitri di Torre Annunziata nella prossima stagione arbitrerà in serie C. Una notizia che giunge in concomitanza con un altr ...Le parole di Antonio Tajani, che ha chiuso a qualsiasi alleanza con Marine Le Pen, non sono piaciute in casa Lega. Gli europarlamentari del Carroccio ...