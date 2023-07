Antonella Fiordelisi riceve dei fiori inaspettatamente | la reazione

Leggi su 361magazine

(Di domenica 2 luglio 2023) dell’ex gieffina condivisa sui socialvola sempre più in alto con la sua splendida carriera. E’ un vulcano di novità e sorprese e i fan la amano proprio grazie alla sua estrema semplicità. Genuina e solare,ha conquistato il cuore degli italiani durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. Lasta lavorando senza sosta su nuovi progetti e intanto lo scorso maggio è uscita la sua prima linea di gioielli “The Queen Scaccomatto”, dalle collane agli orecchini passando per i braccialetti, il successo è chiaro ed evidente. In breve tempo sono stati venduti numerosi pezzi eè pronta a lanciare anche gli anelli e non finisce qui la sua esclusiva collezione. Leggi anche –> Temptation Island, lo spoiler sul falò di confronto di una coppia. Ecco cosa ...