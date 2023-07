Annalisa sposa | l' arrivo di Maria De Filippi con Rudy Zerbi e lo scambio degli anelli | le foto esclusive

(Di domenica 2 luglio 2023) Trapelano i primi scatti rubati dal blindatissimo matrimonio di. La 37enne ligure, infatti, hato il suo fidanzato Francesco Muglia, di 43 anni e vice presidente marketing di Costa Crociere, il 29 giugno ad Assisi in una cerimonia in gran segreto con pochissimi invitati. Finora non...

Tutto quello che c'è da sapere sull'abito dacheha scelto per il suo ...... la cantautriceha voluto condividere i suoi sentimenti con i fan in un post sui social accompagnato da una sua foto in abito da. "Mi sono chiesta tante volte - ha scritto l'artista - ...A Tellaro , però, in provincia de La Spezia dove si è tenuta la festa, sono apparsi alcuni vip invitati dallae il matrimonio, l'abito dasvelato su Instagram: 'Mi sono chiesta ...

Annalisa si è sposata: ecco il vestito (tutt'altro che tradizionale) Vanity Fair Italia

Annalisa si è sposata con il suo compagno Francesco Muglia e i due sono stati davvero bravi a mantenere alta la privacy e la riservatezza attorno al loro ...Tutto quello che c'è da sapere sull'abito da sposa che Annalisa ha scelto per il suo matrimonio C’è davvero molta curiosità intorno alle nozze di Annalisa, visto che la cantante ha mantenuto il massim ...