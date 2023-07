Annalisa fa il bis | festa di nozze a Tellaro e sui social mostra l' abito da sposa

(Di domenica 2 luglio 2023) Per ladiha scelto un mindiress di pizzo bianco e cristalli. Collo alto, maniche lunghe e gonna cortissima per undaben diverso da quello che vuole la ...

Leggi Anchesi sposa con Francesco Muglia: ecco le pubblicazioni La storia con Francesco Muglia La storia d'amore die Francesco Muglia è sempre stata vissuta nella discrezione più ...Tellaro (La Spezia) - La cantanteha sposato in segreto il manager del mondo dello Spettacolo, Francesco Muglia con un matrimonio ad Assisi.e consorte hanno dribblato i curiosi e i paparazzi che li seguivano da tempo ma difficilmente riusciranno a 'ripetere' domani, a Tellaro, nello spezzino, quando è attesa la firma degli sposi ...La carrellata dei look iconici di Rihanna in veste di mammaprende il via durante la ...pancia definitivamente di Francesca Gastaldi Naomi Campbell a 53 anni è diventata (di nuovo) mammae ...

Il matrimonio bis di Annalisa a Tellaro: legata mano nella mano con ... Vanity Fair Italia

Dopo il matrimonio religioso e intimo ad Assisi, la cantante celebra in Liguria con tanti amici... e con i follower ...Dopo il rito religioso ad Assisi, una cerimonia laica in Liguria con molti invitati famosi. All'insegna della riservatezza ...