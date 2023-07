Annalisa e il matrimonio blindatissimo a Tellaro | i fan | ' Noi qui da ore | ma è tutto top secret' Da De Filippi a Rovazzi | ecco chi erano

e il, l'abito da sposa svelato su Instagram: 'Mi sono chiesta cos'è l'amore, lo interpreto così', chi è Francesco Muglia: il marito manager 43enne. Ilsegreto ...'L'amore per l'amore'. Dopo ilin gran segreto ad Assisi con il manager Francesco Muglia e i festeggiamenti nella sua Liguria, la cantautriceha voluto condividere i suoi sentimenti con i fan in un post sui ...Il riserbo assoluto su ogni dettaglio dell'evento ha contribuito a generare un crescendo di curiosità: ildicon il suo Francesco Muglia è stato sicuramente l'evento dell'estate, con i paparazzi scatenati alla ricerca di una foto dei due innamorati, che sono riusciti a fare tutto in ...

Annalisa si è sposata: ecco il vestito (tutt'altro che tradizionale) Vanity Fair Italia

Annalisa si è sposata in segreto con il manager Francesco Muglia: dopo il clamore attorno alla foto su Instagram vestita da sposa, ecco tutti i dettagli dell'abito firmato Dolce & Gabbana ...Su Instagram la cantante ex Amici pubblica alcune foto inedite in abito da sposa. Dolci frasi d’amore ad accompagnare il post social.