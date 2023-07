(Di domenica 2 luglio 2023) In questa nuova puntata diandiamo a parlare di, quello che è probabilmente il miglior shonen mai esistito: viviamolo, in questo articolo dedicato Una lezione priva di dolore non ha valore. Perché, senza, l’uomo non può ottenere nulla. Nuova settimana, nuova domenica, nuova puntata di. Ci siamo lasciati alle spalle anche il western spaziale di Cowboy Bebop, capolavoro indiscusso dell’animazione orientale, e questa volta ci affacciamo verso un genere spesso bistrattato perché di norma consigliato a giovani ragazzi: lo shonen. Se il tuo pubblico è compreso in una fascia d’età che arriva massimo ai 19 anni non puoi presentare tematiche mature, a tratti oscure, mescolando sapientemente i concetti di vita, ...

Anime Breakfast: Fullmetal Alchemist e l’entità del sacrificio tuttoteK

In questa nuova puntata di Anime Breakfast, vogliamo ripercorrere con voi i fasti del western spaziale e tornare a parlare di Cowboy Bebop.