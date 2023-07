Amici 22 | Isobel Kinnear intervistata da Lorella Cuccarini | “Ecco qual è il mio rapporto con Cricca”

Leggi su isaechia

(Di domenica 2 luglio 2023) La ballerina, protagonista della ventiduesima edizione didi Maria De Filippi, si è raccontata a. Nell’ultimo episodio della rubrica Dimmi di te, uno dei format realizzati dalla coach diper il suo canale YouTube, l’australiana ha spiegato cosa l’ha spinta a partecipare al talent show. In Australia non abbiamo questa opportunità, abbiamo un sacco di artisti e talenti però non c’è supporto per l’arte. E’ difficile…Per i cantanti abbiamo The Voice, che va in onda per sei settimane, pochissime. Dal primo giorno in cui ho sentito di, io ho detto “devo farlo”. Io sono una persona che quando vuolecosa ocuno dice che non posso farecosa, sono così, testarda…Non ...