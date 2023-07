... serve qualche giorno in più per risolvere in un solo colpo il grande tetris della tv. Da ...- ma soprattutto decide vita morte e miracoli del Festival di Sanremo - non è negoziabile (...Inoltre la tvha fatto sapere che l'evento per la prima volta avrà luogo in Calabria. Che stagione televisiva per! Lo rivedremo sul piccolo schermo Sempre in questi giorni il portale ...... quasi claustrofobico, in cui ogni parola o espressione viene soppesata dall'opinione. In ... No, non l'hanno scritta pensando ad, con il quale è guerra aperta ("Meglio lavorare che ...

Amadeus pubblica un misterioso post sui social Novella 2000

Nonostante abbia aperto il suo profilo Instagram solo da qualche mese, Amadeus ha già capito il grande potere dei social. Il conduttore, infatti, ha ben deciso di usarli come "arma" per rispondere all ...L'esperimento dell'università durante l'allestimento delle «Nozze di Figaro» al teatro comunale «Claudio Abbado»: «Poi passeremo al cinema e alla tv» ...