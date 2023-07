Altro mercato | altri uomini | Virdis | l'hombre vertical sardo che disse no alla Juve e salvò Sacchi al Milan

(Di domenica 2 luglio 2023) «Non andaintus non perché avevo qualcosa contro la. Non ci andai perché amavo Cagliari e la Sardegna e mi...

Al suo fianco untalentuoso ragazzo cresciuto in Sardegna, Luigi Piras. In quella stagione si ... Una struttura organizzativa di prim'ordine e una grande capacità di muoversi sulcon acume ...Il Napoli non può permettersi di trascorrere tutta la sessione dicon l'ansia di perdere l'... salvo colpi di scena e offerte monstre che al momento sono solo voci dovrebbe restare un...Inutile aggiungerea proposito dell'anzianità dello stile: si nota a prima vista che iPhone ...ben costruito ma altrettanto certamente lontano dall'idea di smartphone moderno che iloffre.

L'altro mercato del calcio. Estate calda dei diritti Tv (ma si sa come finirà) ilGiornale.it

Oggi, sabato 1° luglio, si festeggia il 13° compleanno della Bottega Altromercato di Asti, aperta a fine giugno del 2010 dalla Cooperativa della Rava e ...Il difensore è la priorità, ci mancherebbe, è il tema del momento. Ma intorno c’è un mondo, c’è una squadra dai contorni definiti che però dovrà essere ritoccata un po’ qua e un po’ là a seconda delle ...