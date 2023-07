... nemmeno Marine Le Pen o i tedeschi di AFD,Deutschland". In un'intervista al Corriere, Matteo Salvini gioca una mossa sulla scacchiera delle elezioni europee, ma che ha in realtà ...Quella prevalente, la CDU, è un centrodestra democristiano che ha governato il paese più di ogni altro partito tedesco, mentre la destra in grande ascesa è quella nazionalista difur ...La crescita nei sondaggi nazionali diDeutschland (AfD) , tra il 19% e il 20% dietro alla Cdu - Csu, e la vittoria del partito di destra nelle elezioni locali nel distretto di Sonneberg, in Turingia , con il trionfo di ...

Alternative für Deutschland elegge il suo primo sindaco ilGiornale.it