Allegri e il modulo | il tecnico sembra aver preso una decisione

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 2 luglio 2023) La Juventus, nella scorsa stagione, ha giocato con due sistemi di gioco diversi; per il futurouna. In una stagione decisamente negativa, la Juventus ha dovuto fare i conti anche con il discorso del, considerando anche il mercato effettuato dalla società, aveva iniziato con il 4-3-3.(Ansafoto)Questo sistema di gioco era considerato ideale per andare ad esaltare le caratteristiche dei bianconeri; gli infortuni che hanno colpito la Juve (in particolare quello di Pogba) e una prima parte di stagione difficile hanno portato ilad un cambioè così passato al 3-5-2 anche per dare maggiore protezione al reparto difensivo; ...