Alessandra Demichelis | “Se non avessi il seno e il sedere che ho sarei ancora avvocato”

Leggi su tpi

(Di domenica 2 luglio 2023): “Se nonilche ho” Sospesa dall’ordine professionale per 15 mesi a causa di alcune foto osé pubblicate sui social,e concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express, annuncia ricorso e attacca l’Ordine degli avvocati di Torino, che ha intrapreso l’azione disciplinare nei suoi confronti per “generosa esposizione delle forme”. In un’intervista al Corriere della Sera,commenta: “Se nonuna quarta di reggie nonilche ho, andrebbe tutto bene? A una che ha una prima non le avrebbero ...