Alcolock | il dispositivo che blocca l’accensione dell’auto se hai bevuto

già a partire dal 6 luglio 2022, ogni vettura di nuova omologazione ha dovuto dotarsi di una predisposizione per l'installazione di un. L'obbligo vero e proprio scatterebbe ...Nel testo del disegno di legge sulla riforma del Codice della Strada che è in attesa dell'approvazione parlamentare, l'viene definito come "unche impedisce l'avviamento del ...

Alcolock in auto per combattere la guida in stato di ebbrezza. Ecco che cos’è Il Sole 24 ORE

Fare il possibile per ridurre i comportamenti avventati quando ci si mette al volante è ormai diventato fondamentale. Questo è uno degli obiettivi dell'Alcolock, destinato a cambiare il modo di agire ...Il testo varato dal governo è composto da 18 articoli e il titolo primo è dedicato alle misure di contrasto per chi si mette alla guida drogato o ubriaco, con una particolare attenzione per i recidivi ...