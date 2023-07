Alba Parietti compie 62 anni | festa a sorpresa ma senza il fidanzato

Leggi su dilei

(Di domenica 2 luglio 2023) Una domenica speciale perche il 2 luglio62, ma altrettanto speciale è stata la serata precedente. Come lei stessa ha rivelato su Instagram, le sue più care amiche hanno deciso di organizzare per lei unain un luogo magico. La conduttrice era splendida nel suo abito monospalla e il sorriso sfoggiato negli scatti condivisi dona l’esatta misura di tutto il suo entusiasmo. Ma l’asdelFabio Adami si è fatta sentire.festeggia 62a Ibiza Non c’è regalo più bello di una serata in compagnia delle amiche e degli amici più cari elo sa bene. La conduttrice di Non sono una Signora, nuovo ...