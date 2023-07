Al Pompeii Theatrum Mundi Medea e la forza del potere femminile

(Di domenica 2 luglio 2023) A Pompei mancava da anni una compagnia del livello della prima serata della “”, nella produzione dell’Istituto italiano del dramma antico. Si inizia con il fantastico prologo delle voci bianche – musiche originali della compositrice romana, la fuoriclasse Silvia Colasanti – del Teatro dell’Opera di Roma – diretti da Giuseppe Sabbatini e Carlo Donadio-, e quando l’ancestrale(la mattatrice attrice milanese Laura Marinoni) entra sul proscenio della cavea è ben chiaro al pubblico della sesta edizione della sesta edizione del– produzione Teatro Stabile partenopeo – che sarà una serata memorabile. Dalla Colchide, questa figlia del Sole e della Terra, per la la passione “che è la causa di ogni grande sciagura della storia” ha sposato uno straniero, Giasone (Alessandro ...

Dopo il grande successo a Siracusa, approda almundi la Medea di Euripide, che la regia di Federico Tiezzi ha trasformato in una donna del '900 quasi 'alla Strindberg'. Nei panni ...Clicca qui per tutte le informazioni Bop Dumpling a Napoli: ravioli cinesi, ripieni stravagantiMundi Al Teatro Grande di Pompei nuovo appuntmento con la rassegna estiva...Archiviati gli incredibili primi due successi di pubblico per i due spettacoli che hanno aperto la stagione 2023, e dopo il felice debutto dello scorso 14 maggio e le acclamate rappresentazioni al ...

Rassegna Pompeii Theatrum Mundi 2023 | In Ateneo Università degli Studi di Napoli Federico II

Tra musica, street art e cinema, non mancano gli appuntamenti culturali d'estate in Campania. A Ischia prende il via il 9 luglio il Global Film & Music Festival, organizzato dall'Accademia ...Un anno di preparazione; la prestigiosa committenza dell'Inda, l'Istituto nazionale del dramma antico; un cast di eccellenza, con Laura Marinoni nel ruolo del titolo; un regista di ...