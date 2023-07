(Di domenica 2 luglio 2023) Nuovo episodio di omofobia all’interno delle lineeB di Roma. Un’attivista della comunità LGBTQ+ sarebbe stato aggredito all’interno della stazione di Piramide, poichè preso di mira per il suo orientamento sessuale e il modo di vestire. Ad aggredirlo sarebbe stato un uomo, cheda un bambino (probabilmente il figlio), si sarebbe scagliato contro l’attivista romano. L’B di Roma Secondo il racconto dell’attivista LGBTQ+, quell’ai suoi danni è “nata dal nulla”. Infatti, quel papà con appresso il bambino non aveva nessun motivo per aggredirlo. Tutto sarebbe incominciato al momento in cui le due persone, lae l’aggressore, siincrociatebanchina ...

Era infatti il 2018 quando la vincitrice di Drag Race Italia ha subito una violenta, avvenuta al termine di una serata in compagnia di un amico in uno storico locale del ...E' alla stazione metro di Piramide che si è consumata l'ennesima feroce. La vittima è Massimo Arcangeli , linguista e attivista da sempre in prima linea nel contrasto alle ...Foto di Adrian Swancar su Unsplash È la notte tra venerdì 9 e sabato 10 giugno 2023. In via Farini, nel centro storico di Parma, un ragazzo di vent'anni subisce un'di matriceda parte di tre uomini più grandi. L'inizia in modo verbale, con battute omofobe e insulti rivolti al ventenne, ma poi si trasforma in fisicaquando uno dei ...

Aggressione omofoba sulla Metro B, la vittima: “Nessuno mi ha aiutato perchè sono gay” Il Corriere della Città

Nuovo episodio di omofobia all’interno delle linee Metro B di Roma. Un’attivista della comunità LGBTQ+ sarebbe stato aggredito all’interno della stazione di Piramide, poichè preso di mira per il suo o ...Prima gli hanno urlato contro «fr*cio», e «ricchi*ne», poi lo hanno aggredito a calci e pugni di fronte a decine di persone che si son ben guardate dall'intervenire.