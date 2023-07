AEW | Definite le semifinali del torneo maschile Owen Hart Foundation

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 2 luglio 2023) Con gli incontri di ieri sera a AEW Collision, sono usciti fuori gli abbinamenti per le. Powerhouse Hobbs, Ricky Starks e Samoa Joe sono tutti avanzati nel. Hobbs sconfigge Dustin Rhodes a seguito di una spear. Starks sconfigge Robinson. Dopo il match, il Bullet Club Gold è intervenuto, iniziando a girare intorno a Starks, ma CM Punk e FTR sono usciti per pareggiare il conto. Nell’ultimo incontro dei quarti di finale, Joe ha sconfitto Roderick Strong dopo che quest’ultimo è svenuto dalla Coquina Clutch. A fine match, Joe ha avuto un faccia a faccia con Punk, che era a bordo ring per il commento. Joe rientra nel ring e stende Strong con un’Emerald Flowsion su una sedia d’acciaio. Il post match si è concluso con Strong che è stato portato in barella. Lesi svolgeranno sabato prossimo sempre in ...