Adriana Volpe | nuova fiamma? L’ex conduttrice svela dettagli sulla sua vita sentimentale

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 2 luglio 2023), extelevisiva, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Gente, in cui ha condivisointimisuadopo il divorzio da Roberto Parli. Durante l’intervista, condotta di recente,ha rivelato un particolare interessante riguardante il suo futuro amoroso.: rivelazioni sull’uomo ideale dopo il divorzio Parlando del suo stato attuale di single,ha affermato: “Sono un po’ chiusa a riccio e non incoraggio alcun tipo di avance.” Tuttavia, non ha escluso la possibilità di trovare l’amore e ha delineato il tipo di uomo che desidera al suo fianco: “Vorrei un uomo capace di entrare nella mia ...