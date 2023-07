Adesso tocca a loro | la polveriera-Francia è esplosa | chi trema ora in Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Laè unache sta per esplodere. E ora a quanto pare il vento di protesta che sta travolgendo Emmanuel Macron potrebbe spostarsi nella vicina Svizzera e accendere una miccia preoccupante in tutta l'. Quella appena trascorsa è la quinta notte di disordini e scontri indopo la morte del giovane Nahel, ucciso martedì scorso da un poliziotto a Nanterre. Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, ha definito quella appena trascorsa "una notte più calma grazie all'azione delle forze dell'ordine". Tensioni anche sugli Champs-Elysées a Parigi. La zona è stata completamente blindata ma gruppi di giovani di tanto in tanto hanno tentato di fare irruzione. Intanto è di 719 il bilancio degli arresti effettuati nella notte dalle forze dell'ordine in seguito alle proteste. Secondo il ...