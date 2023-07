Addio Fiat Panda | questa citycar giapponese pronta a sostituirla | costa di meno ed è una garanzia | la vogliono tutti

(Di domenica 2 luglio 2023) Laè un’auto molto amata nel nostro paese, ma dal Giappone sta per arrivare una nuova agguerritissima concorrente tra le. Il Giappone è da tempo una delle grandi patrie dell’industria automobilistica, con importanti case produttrici che ormai rivaleggiano ad armi pari con le loro omologhe europee. Lo conferma anche la nuova vettura di casa Toyota,a sbarcare sul mercato del Vecchio Continente e a riscuotere fin da subito un importante successo. Il tutto grazie a unacompatta e dal design moderno, che sembra quasi lanciare implicitamente la sfida a una vettura di casa nostra. Toyota è un marchio famosissimo del settore. Nata nel 1933 in Giappone su idea dell’imprenditore Kiichiro Toyoda, oggi è ormai una multinazionale di importanza centrale nel mercato automobilistico ...

Dino, ci mancherà il tuo sorriso, sei stato un grande ". Nel mese di maggio Cerignola è stata ... un uomo di 54 anni è morto dopo essersi scontrato con un tir a bordo della sua...AGI - L'Italia è il Paese dei colori. Per questo laha deciso di direalla produzione di auto grigie e di avviare 'l'operazione colore' in nome del made in Italy e di una mobilità più allegra. Il marchio del gruppo Stellantis ha scelto di ...Il CEO del brand fa così un profondo tuffo nel colore invitando tutti a scoprire il nuovo mondo colorato di, all'insegna del claim 'ITALIA. LA TERRA DEI COLORI.. IL MARCHIO DEI COLORI'. Il ...

Fiat, addio al grigio: solo auto a colori Il Sole 24 ORE

Sempre più spesso il mercato delle auto si evolve, cambia, si rivoluziona: per necessità legate agli input esterni ...I funerali alle 15 nell’abbazia di Casamari. Ieri l’autopsia sul corpo dell'anziano travolto da un’auto condotta da un cinquantenne con la patente revocata ...