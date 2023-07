Accordo choc per il “divorzio” | terremoto Georgina-Ronaldo

Leggi su rompipallone

(Di domenica 2 luglio 2023) Spuntano alcuni documenti che rivelano untra il fuoriclasse portoghese Cristianoe sua moglie Giorgina Rodriguez. Si sa, nel mondo dello sport e dello spettacolo, difficilmente i matrimoni durano per sempre. E spesso ci si prepara per tempo a quelle che potrebbero essere delle possibili sorprese spiacevoli. In molti ricordano la vicenda della separazioni di Achraf Hakimi, il quale ha bypassato il problema del mantenimento per l’ex coniuge semplicemente intestando tutto alla madre e risultando quindi, di fronte ai giudici, nullatenente. Cristianoinvece a quanto pare ha già giocato d’anticipo. Il fuoriclasse portoghese, reduce da un ricchissimo contratto firmato con gli sceicchi dell’Arabia Saudita, in un certo senso precursore con sei mesi d’anticipo di ciò che stiamo vedendo in queste settimane con altri ...