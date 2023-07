Accadde oggi | 2 luglio | da Casagrande a Budai

, l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 310 " Viene eletto Papa Milziade 1494 " Il Trattato di Tordesillas viene ratificato ...2001: L'aeroporto di Liverpool viene intitolato a John Lennon. Avanti TAGS 2 luglio , John Lennon , Litfiba La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Comein precedenza con Alessia Marcuzzi . Barbara d'Urso non condurrà Pomeriggio 5. Mediaset la ringrazia 'per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto' Mara Venier, cena ...

Almanacco | Sabato 1 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

L'operaio di 36 anni stava lavorando in un cantiere di Scurelle quando è stato travolto da un tronco. Adesso è in gravi condizioni, ma fuori pericolo ...Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato ...