Abodi sulle italiane | «Finali perse? Siamo incontentabili | io vedo…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 luglio 2023)è ritornatoe ledurante questa stagione. Il Ministro dello Sport positivo e ottimista per il futuro POSITIVO ? L’Italia tra club e nazionali in questa stagione ha perso tutte lepossibili: Inter, Roma e Fiorentina rispettivamente in Champions, Europa e Conference League. Poi la Nazionale under 20 con l’Uruguay al Mondiale di categoria. Senza tralasciare le sconfitte dell’Italia maggiore e dell’Under 21 tra final four di Nations League e gironi dell’Europeo. Il Ministro dello Sport, a margine della partenza del Vespucci, parla così: «Verrà il momento della vittoria. A volte si rimane delusi semplicemente per aver perso una finale. Ne abbiamotante in questa stagione ma ci si dimentica che per ...