AAA Cercasi candidato | ecco come far emergere il proprio profilo

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 2 luglio 2023) Nell'analisi di InfoJobs, oltre agli annunci di lavoro, sempre più aziende (+14%) cercano personale tra i cv inseriti in piattaforma Scrivere un cv è un’arte, in cui conta l’abilità di mettere subito in luce le caratteristiche professionali che meglio ci rappresentano. Sia quando si risponde a un’offerta di lavoro, sia soprattutto quando si decide di inserire ilcv online, cogliendo così l’opportunità di essere sempre rintracciabili dalle aziende che preferiscono cercare proattivamente le persone giuste sulla base di caratteristiche chiave per loro. Quali sono però i punti focali che più di altri intercettano l’attenzione dei selezionatori?fa un’azienda a cercare il suo talento tra tutti quelli iscritti sulla piattaforma online? Per rispondere a questi quesiti, InfoJobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, ha ...