A Verstappen il Gp d' Austria | seconda la Ferrari di Leclerc Elkann | La più bella gara della stagione

(Di domenica 2 luglio 2023) Maxcon la Red Bull domina e vince anche il Gran Premio di Formula 1 d’. Dietro al campione del mondo salgono sul podio ladi Charlese l’altra Red Bull guidata da Sergio Perez. Quarta ladi Carlos Sainz.positiva anche per la nuova McLaren, che si piazza quinta con Lando Norris, seguita da Fernando Alonso in Aston Martin e Lewis Hamilton in...

: "Sotto con Silverstone, non penso al terzo titolo" Cerchio chiuso Dopo un venerdì da dimenticare ed un sabato chiuso molto lontano da, per il messicano della Red Bull è stata ...Ho cercato di guadagnare tempo su, ma non è stato sufficiente. È comunque bello tornare sul podio dopo un po' di tempo. L'e Silverstone sono due tracciati dove la nostra macchina ...Nessuna soggezione nei confronti di Max: "Non bisogna mai essere demoralizzati. Se c'è ... Qui inabbiamo visto una Ferrari che va unita in una unica direzione". Infine, un passaggio ...

Mercedes salva Verstappen dalla dura penalità nel GP Austria: non voleva favorire la Ferrari Sport Fanpage

Max Verstappen (Red Bull) 8: weekend dominato da cima a fondo ... Mercedes 4: sconfitta totale per la scuderia di Toto Wolff in Austria. Il 7° posto di Lewis Hamilton e l’8° di George Russell (in ...SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Si conclude con la vittoria dell’olandese Max Verstappen la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, con il campione del mondo della RedBull che ha chiuso… Leggi ...