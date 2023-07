A Verstappen il Gp d' Austria | seconda la Ferrari di Leclerc Elkann | La più bella gara della stagione Penalizzato Sainz

(Di domenica 2 luglio 2023) Maxcon la Red Bull domina e vince il Gran Premio d’ma lacon Charles, c'è e mostra segni di miglioramento. E’ questo il verdetto al termine del weekendco. L’olandese campione del mondo, se ce ne fosse bisogno, ha mostrato di competere ancora in un’altra categoria ed ha centrato la sua 42ma vittoria in Formula 1 . Ma le «rosse», come ha...

La classifica d'arrivo del Gp d'cambia. Tutta colpa dei track limits: l' Aston Martin ha presentato un reclamo, che la Fia ...secondo posto dietro soltanto al campione del mondo MaxLa Ferrari c'è e anche Leclerc è tornato. Conta più il 2° posto di Charles " podio numero 800 per Maranello - che il fatto, scontato, che a vincere insia Max: per l'olandese successo numero 42 in carriera, 7° dell'anno, 5° di fila e 4° nel catino arancione del Red Bull Ring della sua azienda. Nella classifica mondiale è il ..."E' stato bello vedere la Ferrari battagliare con la Red Bull qui in- prosegue Elkann ai ... 'Se facciamo il paragone con Maxci sono passi avanti da fare ma dopo Montreal è la ...

F1 Austria: Verstappen non fa sconti a Leclerc, Perez completa il podio - Sportmediaset Sport Mediaset

Nel mare magnum dettato dal "caos" track limits, il Gran Premio d'Austria ha portato due certezze in dono ai sostenitori della Formula 1 in giro per il globo.