A Verstappen il Gp d' Austria | seconda la Ferrari di Leclerc Elkann | La più bella gara della stagione Ma il risultato è sub iudice

(Di domenica 2 luglio 2023) Maxcon la Red Bull domina e vince il Gran Premio d’ma lacon Charles, c'è e mostra segni di miglioramento. E’ questo il verdetto al termine del weekendco. L’olandese campione del mondo, se ce ne fosse bisogno, ha mostrato di competere ancora in un’altra categoria ed ha centrato la sua 42ma vittoria in Formula 1 . Ma le «rosse», come ha...

Il Gp diè sotto indagine. La classifica d'arrivo congelata, il podio sub iudice. Tutta colpa dei ...Leclerc aveva chiuso al secondo posto dietro soltanto al campione del mondo Max... grazie ai quali è stato possibile portare questi aggiornamenti già qui in. Lavorano 24 ore ...oggi andava molto forte, mentre dopo di lui tante macchina avrebbero potuto raggiungere ..."E' stato bello vedere la Ferrari battagliare con la Red Bull qui in- prosegue Elkann ai ... "Se facciamo il paragone con Maxci sono passi avanti da fare ma dopo Montreal è la ...

F1 Austria: Verstappen non fa sconti a Leclerc, Sainz si arrende a Perez per il podio - Sportmediaset Sport Mediaset

Nuovamente una gioia a metà in casa Ferrari al termine del Gran Premio d'Austria, con Leclerc salito sul podio e Sainz incredibilmente fuori.L’olandese della Red Bull Max Verstappen domina il Gp d’Austria. Il bicampione del mondo in carica e leader iridato, scattato dalla pole position, resta al comando per quasi tutta la gara e trionfa ...