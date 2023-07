A Focene il vertice Consorzi di Bonifica-Pisana | l’Anbi a colloquio con l’assessora Rinaldi

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 2 luglio 2023) Fiumicino – Nei giorni scorsi, presso la sede di Anbi Lazio, a(Fiumicino), le strutture deididella nostra regione, hanno incontratoregionale ai Lavori Pubblici della Regione Lazio, Manuela. L’incontro è stato utile per rappresentare al meglio lo spaccato relativo alle attività deidilaziali che, per molte attività, sono soggetti attuatori proprio per conto delto regionale ai lavori pubblici per interventi legati alla mitigazione del rischio idrogeologico. A fare gli onori di casa Sonia Ricci, Presidente di Anbi Lazio e Commissaria deididella provincia di Frosinone. Subito dopo il suo intervento hanno preso la parola i ...