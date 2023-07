Il fantino coinvolto è Massimo Gubbini , cavaliere del rione Giotti,ricoverato in prognosi riservata all'ospedale della cittadina umbra. La cavallaGubbini stava montando, per una prova in ...Botteri scherza un po' sorpresa: "Sì ma non èmi saluti adesso così, perché noi non siamo preparati. Non siamo pronti, quindi non puoi farlo". Mannoni quindi risponde: "No io e Patrizia (..., ponendo per ipotesila legge 197/2022 possa essere suscettibile di incostituzionalità sul tema esposto, come la si gestirà rispetto a tutti coloronel frattempo hanno subito pignoramenti,...

A che ora la F1 oggi su TV8: programma GP Austria 2023, streaming in chiaro OA Sport

Nel centrodestra tiene banco la vicenda relativa alla scelta del nome da proporre per la presidenza del Consiglio Comunale. La coalizione ha scelto Ferdinando Messina, già candidato sindaco, ad eccezi ...Il fermo del diciassettenne accusato dell’omicidio di Michelle Maria Causo è stato convalidato, e il giovane è stato trasferito nel carcere minorile di Casal del Marmo dopo un interrogatorio di quattr ...