2023 Mercedes-AMG G63 Grand Edition è sfarzosa o sgargiante

(Di domenica 2 luglio 2023) La-AMG G63delsarà limitata a 1000 esemplari in tutto il mondo.Laè caratterizzata da una vernice nera opaca e da esclusivi accenti esterni dorati.non ha comunicato il prezzo della G63e non ha ancora detto se verrà offerta sul mercato americano.Sebbene la-Benz Classe G

Evento: Gp d'Austria Data : Domenica 2 luglioDove : Red Bull Ring di Spielberg Orario : 15:00 Canale TV : Sky Sport F1 (207), Sky Sport ... Occhio alladi Hamilton (quinto in griglia) e ...GT Coupé 4 63 E - Performance AMG S (470 kW): 5.700 euro. Bentley Continental GT ... tenendo presente che sicuramente l'abolizione dell'imposta non avrà luogo durante l'estate, come ...Questa è un'ottima notizia per, che ha faticato nello Shootout. Il team di Brackley ha avuto problemi al sistema idraulico della monoposto di Russell ed anche Hamilton è andato peggio del ...

Mercedes Classe B 2023 guadagna in stile e fluidità di guida QN Motori

Paddock e tribune cominciano a ripopolarsi alla 24h di Spa-Francorchamps, coi piloti e team di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge che entrano nell'ultimo quarto di gara sotto i ...