10 luglio 1943 | la libertà dell’Italia comincia da sud

(Di domenica 2 luglio 2023) Lo sbarco degli Alleati in Sicilia dà la spallata al potere di Benito Mussolini, che aveva legato il destino del Paese alla Germania hitleriana. E sull’isola emersero in modo drammatico le carenze del nostro esercito. Francamente, non era necessario attendere che Pantelleria si arrendesse (11 giugno) per comprendere che la guerra dell’Italia fascista stava precipitando sul piano inclinato della sconfitta. Tuttavia, la capitolazione dell’isola «imprendibile» offrì l’immagine - esteticamente vistosa - della sconfitta imminente. Fu come togliere il piedestallo dal castello di carte perché l’intera impalcatura precipitasse: un pezzo per volta. Senza soluzione di continuità, tempo quattro settimane, il 10, gli americani sbarcarono in Sicilia muovendosi con la scioltezza che avrebbero messo in mostra nel corso di una parata dimostrativa. Il 25 ...