Zuppi torna da Mosca

(Di sabato 1 luglio 2023) "Un canale di dialogo e' stato aperto e c'e' la disponibilita' a continuare il cammino e questo non era scontato". Sono le parole del vescovo cattolico di, monsignor Paolo Pezzi, che ...

monsignor Paolo Pezzi, che riecheggiano comunque la sensazione che emerge nella Santa Sede da varie fonti e cioe' che la missione del cardinale Matteo, inviato del Papa a Mosca, abbia ottenuto

