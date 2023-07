Tanti paragoni con i campioni del passato e l'ex azzurro Gianfranco, in un'intervista per la Gazzetta dello Sport , incoronacosì: 'È stata la sorpresa del campionato. Un gran giocatore. È ...È il George Best moderno" Bergamo 09/12/2021 - Champions League / Atalanta - Villareal / foto Image Sport nella foto: GianfrancoLa Gazzetta dello Sport intervista Gianfranco. Tanti ...Ma non solo, Gianfrancobenedice Kvaratskhelia : 'E' il nuovo Best'. Scorri verso il basso per vedere le prime pagine sportive di oggi, sabato 1 luglio 2023 .

Zola: “Kvara il nuovo Best. Scudetto L’Inter…” ItaSportPress

L'ex fuoriclasse e ora vicepresidente della Lega Pro ha commentato le vicende del massimo campionato italiano in vista della prossima stagione.Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex azzurro Gianfranco Zola ha parlato anche del Napoli Campione d'Italia ...