Zielinski | quale sarà il futuro? Le ultime sul rinnovo

(Di sabato 1 luglio 2023) Il ritiro del Napoli è alle porte e il club azzurro è pronto a lanciarsi nel mercato per regalare a Rudi Garcia una rosa più competitiva possibile. Nonostante la volontà del calciatore di rimanere a Napoli, almeno per il momento non è stato raggiunto nessun accordo tra Piotre il club campione d’Italia per il. Ancora nessun incontro tra le parti per definire un eventuale prolungamento, la volontà c’è, ma nel calciomercato è sempre tutto possibile. Napoli, ildinon è ancora certoincerto per(ANSA)Piotr ha un contratto in scadenza nel 2024 e attualmente percepisce un ingaggio di circa 4 mln di euro, superiore al tetto ingaggi imposto dalla società la scorsa estate. Il centrocampista polacco non vorrebbe lasciare Napoli dopo aver ...