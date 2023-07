Zes | per la Valle Ufita l’Asi chiami gli investitori per un lotto da 75 600 mq

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoComincia a prendere forma il percorso immaginato dal Consorzio ASI di Avellino al fine di favorire il decollo dell’area ZES diha infatti messo a disposizione degli operatori economici interessati ad investire in Irpinia undi ben 75.600 mq., divisibile in sub lotti di diverse dimensioni, anche accorpabili. Si tratta di un’ottima occasione di investimento in un’area da sempre considerata strategica non solo per l’Irpina ma per tutto il Meridione. L’avviso è in pubblicazione sul sito del Consorzio ASI e sull’albo del Comune di Flumeri. Gli imprenditori interessati ad investire dovranno far pervenire l’istanza di assegnazione entro il 28 luglio p.v. nelle modalità e nei termini specificati nell’avviso L'articolo proviene da Anteprima24.it.