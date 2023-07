Zakaria | la Premier più di una possibilità | il club interessato

(Di sabato 1 luglio 2023) La Juventus deve pensare a cedere gli esuberi presenti in rosa e tra questi troviamo certamente. Possibile futuro inLeague. Un mercato importante quello che attende la Juventus; i bianconeri, dopo una stagione a dir poco deludente (tra campionato e cammino nelle coppe), devono tornare a dominare il massimo campionato italiano. Per riuscire ad arrivare davanti a tutti servono operazioni intelligente e che permettano di alzare la qualità a disposizione della rosa di Allegri.(LaPresse)Sono diversi i ruoli da rinforzare; in difesa servono uno o due centrali a seconda di come finiranno le vicende Bonucci e Rugani. Il primo fatica a dare il suo contributo mentre il secondo, nella scorsa stagione, è stato impiegato con il contagocce. In mezzo al campo serve un giocatore che sostituisca Paredes e bisogna monitorare la ...

Il giocatore però preferirebbe laLeague rispetto alla Championship, oltre a un ritorno in ... 2023 - 06 - 30 16:51:32 Juventus, nuovi contatti con il West Ham perNuovi contatti tra ...'Lunedì 3 luglio', questo il giorno decisivo per la chiusura dell'operazione: un altro colpo importante per i bianconeri. Le luci dei riflettori, in questo momento, sono quasi tutte puntate sul ...Commenta per primo Ci sono gli esuberi, anche di lusso: Denise Weston McKennie , ma anche Arthur o Luca Pellegrini . Ci sono quei giocatori non ...in considerazione le proposte dalla, ...

Mercato Lazio, Sarri dovrà farne a meno: Zakaria verso la Premier League Lazio News 24

La Juventus deve pensare a cedere gli esuberi presenti in rosa e tra questi troviamo certamente Zakaria. Possibile futuro in Premier League.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...