Youtuber compra una rara Ferrari da quasi 400mila euro e la rompe nel giro di un’ora | “Non so se avrei dovuto guidarla così forte”

(Di sabato 1 luglio 2023) Ha comparato una296 GTB da400 mila, poi, una volta al volante, ha pensato bene di scatenarsi in acrobazie estreme rovinandola macchina neldi. È l'”impresa” (da non imitare) compiuta e immortalata sul web dal pugile eJake Paul, il 46° atleta più pagato al mondo secondo Forbes. Il 26enne aveva ordinato l’auto sportiva (color giallo sgargiante) ben un anno e mezzo fa e, una volta consegnata, ha voluto subito mettere alla prova il bolide dal motore a 6 cilindri con 2992 cavalli. “Sono un po’ nervoso all’idea di guidare questa cosa”, esordisce nel video pubblicato sul suo canale Youtube dove condivide le sue imprese sul ring e la sua vita all’insegna del lusso estremo e degli eccessi. Poi eccolo ...

Youtuber compra una rara Ferrari da 390mila euro e la rovina in un ... Fanpage.it

Jake Paul è lo Youtuber 26enne divenuto molto noto anche per i suoi combattimenti nel mondo della boxe e, più di recente, nel circuito della MMA ...