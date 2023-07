(Di sabato 1 luglio 2023) Il secondo match di serata è quello valido per i WWE Women’s Tag Team Championships fra leRousey eBaszler e il team formato daRodriguez e Liv Morgan. Liv epartono meglio ma non basta Liv esono più che intenzionate a riprendersi le cinture che effettivamente non hanno mai perso e partono in quartando a più riprese le loro avversaria, conche usa Liv come una vera e propria arma lanciandola con una Powerbomb fuori ring su. Ma un ottimo inizio non basta per le due face, perchèrecuperano terreno fino ad avere il controllo della contesa e nemmeno l’ingresso di...

WWE: Shayna impazzisce e attacca Ronda, Liv e Raquel tornano campionesse Zona Wrestling

Liv Morgan & Raquel Rodriguez won the titles after Baszler attacked Rousey. Baszler blindsided Rousey with a forearm, beat her down, and put her in the Kirifuda Clutch. Baszler then walked out on ...Liv Morgan and Raquel Rodriguez beat Ronda Rousey and Shayna Baszler at Money in the Bank on Saturday to win the WWE Women's Tag Team Championships for ...