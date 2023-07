WWE | Rivelato il match di apertura di Money in the Bank…si parte col botto!

(Di sabato 1 luglio 2023) WWEin the Bank sarà un grande evento alla O2 Arena di Londra. La card è ricca di incontri, ma unsarà il coronamento dell’intero show. SicolSecondo fonti ufficiali, ilin the Bankmaschile è destinato a dare il via all’intero evento di quest’anno. Questo dovrebbe aprire le danze con il botto. Il PPV potrebbe rivelarsi una grande serata a giudicare già da un avvio cosi promettente. Solo il tempo ci dirà come andrà a finire, perché il vincitore potrebbe avere tutto il tempo di tornare indietro e incassare più tardi nel corso della serata.

WWE: Rivelato il main event di Money in the Bank – SPOILER Zona Wrestling

L'ex star della WWE Darren 'Droz' Drozdov è morto all'età di 54 anni. La WWE ha condiviso una dichiarazione della famiglia di Drozdov, che ha rivelato che Drozdov è morto questa mattina per cause natu ...Alle ore 21:00 inizierà Money in the Bank, show che si terrà alla 02 Arena di Londra, che sarà gremita in ogni ordine di posto. Qualche ora fa, abbiamo rivelato quello che sarà il match di apertura de ...