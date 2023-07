WWE Money in the Bank 2023 – Preview

(Di sabato 1 luglio 2023) Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuovaqui sulle pagine del nostro sito. Mancano pochissime ore, per l’esattezza 13 al momento dell’uscita di questo articolo, per poter vedere e assaporare immagini ed emozioni diin the, evento che la World Wrestling Entertainment metterà in scena dalla O2 Arena di Londra, in Inghilterra. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i ONE ON ONE MATCH Seth “Freakin” Rollins (c) vs Finn Balor for the WWE World Heavyweight Championship Ci sarebbe una bella storia da raccontare dentro il Judgment Day, con Finn Balor campione e Damian Priest possessore della valigetta delin the, perché la Stable è più forte che mai e perché, aldilà di ...

Il calore dei fan europei per uno degli eventi più iconici in casa: il 14° in the Bank è alle porte, a partire dalle 20 italiane (con l'inizio del kick - off) di sabato 1 luglio, direttamente dalla O2 Arena di Londra e disponibile sul Network.

Money in the Bank: la card completa del nuovo evento WWE Movieplayer

Money in the Bank 2023 orario italiano e match card. A che ora inizia Money in the Bank 2023 dove vederlo il 1 luglio ...A sorpresa, durante i tapings di Smackdown appena conclusi, Michael Cole ha rivelato il main event di Money in the Bank, premium live event WWE in programma domani sera a Londra. E, nonostante due MIT ...