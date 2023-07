WWE | John Cena torna a Money in the Bank e chiede una WrestleMania a Londra

(Di sabato 1 luglio 2023)ha fatto un’apparizione a sorpresa durantein thequesta notte. La leggenda del ring è salito sul ring decantando le lodi del pubblico britannico.ha detto che il pubblico britannico è stato a lungo penalizzato, forse per l’idea che volesse sabotare lo show, masa bene che il pubblico è lo show e che si meriterebbe non solo un PPV importante ma. #in London? @wants to help make it happen!#MITB pic.twitter.com/0jnnxD6xTY— WWE (@WWE) July 1, 2023ha detto che spingerà per ottenereed ha invitato il pubblico a farsi sentire per ...

The 16-time WWE World Champion was at the O2 Arena to sell the crowd and the powers that be on the idea of bringing WrestleMania to London.John Cena made a surprise appearance at WWE Money in the Bank with the crowd going crazy when the opening beat to his theme hit. Cena grabbed the mic and noted that it's been a long time since WWE has ...