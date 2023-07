WWE | Gunther vince facile con Riddle ma torna Drew McIntyre

(Di sabato 1 luglio 2023) Se vi aspettavate una nuova grande puntata della faida decennale traquesta notte Money in the Bank vi avrà certamente delusi. Il match trae Mattnon è minimamente all’altezza dei fasti del passato ed il wrestler austriaco si è sbarazzato abbastanza facilmente dell’avversario. A consentire questavittoria diè stato l’infortunio al piede didi cui il generale si è approfittato colpendolo con forza prima di applicare la sottomissione. When you shot your shot but they keep on going #MITB pic.twitter.com/COpWwxHyE9— Just Talk Wrestling (@JustTalkWrestle) July 1, 2023 La vera sorpresa arriva nel finale. Nel post match, infatti si è rifatto vivo. Il wrestler ...

Gunther defeated Matt Riddle at WWE Money in the Bank on Saturday to retain the Intercontinental Championship and extend his reign of 380-plus days.