WWE | Gli Usos provocano | per loro il Tribal Chief è Solo Sikoa… Poi scoppia la rissa pre-MITB

(Di sabato 1 luglio 2023) La WWE l’ha ribattezzata Civil War, la guerra all’interno della (fu) Bloodline è già iniziata da qualche settimana e stasera a Money In The Bank culminerà in un 2vs2 tra Roman Reigns eSikoa da una parte e glidall’altra. Difficilmente sarà l’atto conclusivo della lotta di potere tra samoani, ma chi vincerà stasera metterà a segno un punto importante dopo le tante parole spese in queste settimane. Ieri sera in una O2 Arena gremita c’è stato l’ultimo confronto prima del PLE, con gli animi che sono inevitabilmente incandescenti. Quella risata eccessiva Roman Reigns si è presentato davanti al pubblico di Londra e dopo il rituale “Acknowledge me”, ha iniziato a parlare deglie delle tante occasioni che gli ha concesso e di come li ha resi importanti. Ilsarebbe ...

Night of Champions: inizia l'era dei nuovi campioni inLa rapida ascesa di LA Knight... ... Cosa ti differenzia dagli altri Non posso parlare peraltri, ma la mia strategia è molto semplice ...Alcuni tra di voi si ricorderanno di quando Giacomo Valenti e Christian Recalcati commentavano lasu Italia 1. D'altronde,appassionati del grande wrestling in Italia non mancano di certo anche grazie a quei momenti, che si possono continuare a vivere oggi tramite le voci di Luca Franchini ...WrestleMania: quando laincontra Hollywood lo spettacolo è assicurato Seth "Freakin" Rollins vs ... da una parte Roman Reigns e Solo Sikoa , dall'altraUsos . La Bloodline è ormai totalmente ...

Si può guardare la WWE su Amazon Prime Video Ecco l'opzione Everyeye Tech

Dopo il terribile infortunio che lo aveva costretto semi-paralizzato, muore a 54 anni l'ex wrestler dell'allora WWF dei McMahon ...LA Knight, Santos Escobar, Zelina Vega e molti altri. Abbiamo intervistato alcune tra le più importanti stelle della WWE in occasione di Money in the Bank, evento che andrà in scena questa sera alla 0 ...