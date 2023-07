WWE | Bianca Belair passa dalle parole ai fatti interrompendo il match tra Asuka e Charlotte Flair

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 1 luglio 2023)è tornata qualche settimana fa a SmackDown e si è subito proposta come sfidante della campionessa, saltando così la fila come è giusto e normale, a detta sua, che sia per la Queen della WWE.ha così ottenuto untitolato, una decisione del management che ha mandato su tutte le furieche era pronta ad aspettare l’occasione per riprendersi il titolo.si è detta stufa di recitare la parte della brava ragazza, sempre corretta se le cose non fossero cambiate e stanotte ha dato seguito alle sue. Triple Threat inevitabile? L’ultimodella puntata di SmackDown sul suolo inglese è stato quello per il titolo femminile. Spettatrice d’eccezione in ...