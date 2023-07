WTA Eastbourne 2023 | Madison Keys sconfigge Kasatkina e conquista il titolo

(Di sabato 1 luglio 2023) Festeggianella finale del WTA 500 di. Sull’erba britannica, la statunitense (n.25 del ranking) disputa un’ottima partita contro la russa Daria(testa di serie n.9) e si impone per 6-2 7-6(13) in un’ora e 44 minuti di gioco dopo aver annullato ben quattro set point nel secondo parziale. Grazie a questo successohato il suo settimoin carriera, il secondo adopo quello del 2014. Da lunedì la statunitense sarà la nuova numero 18 al mondo. Pronti, via evola in poco tempo sul 3-0 (break nel secondo gioco). Nei successivi gameè frastornata e non riesce a reagire, mentre la statunitense continua a essere incisiva con il ...

... nonostante sia sabato il primo giorno di luglio è giorno di finali tanto nel circuito ATP quanto in quello. Ain campo femminile a trionfare è Madison Keys , che grazie al titolo ...Keys festeggia così il secondo titolo a, e il primo sull'erba da Birmingham 2016. Grazie al nono successo in undici confronti diretti, Key ha conquistato il settimo trofeodella sua ...Non poteva che arrivare sull'erba il primo titolo stagionale per Madison Keys , che si è laureata campionessa del500 di2023 . Secondo titolo in carriera nella località inglese per la giocatrice statunitense, che già s'impose nel 2014, battendo nell'atto conclusivo Angie Kerber. Stavolta la sua ...

Eastbourne, 1 lug. – (Adnkronos) – Madison Keys si conferma campionessa nel torneo Wta 500 di Eastbourne (erba, montepremi 780.000 dollari). La statunitense, numero 25 del mondo, supera in finale la r ...Tensione, emozione, nastri, errori. La paura e la voglia, l'orgoglio e la rabbia. C'è tutto nei ventotto punti del tie-break che decide la ...