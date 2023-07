Wta del Bad Homburg Open | Bronzetti perde in finale | trionfa Siniakova

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 1 luglio 2023) Niente da fare per Lucianelladel "Bad" sui prati della città dell'Assia, in Germania contro la ceca Katerina, n.52 WTA. La 24enne riminese, mai così avanti in un torneo su questa superficie, cede in due set alla 27enne ceca in un match interrotto a lungo dalla pioggia. La romagnola si consola con il "best ranking" (n.47). (Ansa). (foto@internazionaliBNLditalia.com/AdelchiFioriti)