Wta Bad Homburg | Bronzetti ko | Siniakova vince il titolo Rivivi la diretta

Lucia Bronzetti è stata sconfitta in finale al torneodiHomburg (erba, montepremi 259.303 dollari). L'azzurra, numero 65 del mondo, cede alla ceca Katerina Siniakova, numero 52 del ranking, con il punteggio di 6 - 2, 7 - 6 (7 - 5) dopo un'...HOMBURG (GERMANIA) - Cresce l'attesa per la finalissima delHomburg Open , torneo250 sull'erba tedesca con un montepremi 259.303 dollari. I fari sono puntati sulla prestazione di Lucia Bronzetti , 24enne di Rimini, numero 65 al mondo, pronta a ...Questo risultato le consente di fare un grande balzo in classifica , guadagnando 20 posizioni e portandosi al n°32, a due soli punti dal suo best ranking di n°31. Best ranking che, comunque, ...

Lucia Bronzetti si ferma sul più bello nel torneo WTA 250 di Bad Homburg. La tennista riminese, infatti, è stata sconfitta in due set dalla ceca Katerina Siniakova con il punteggio di 6-2 7-6, vedendo ...Dopo aver perso il primo set, l'azzurra è riuscita a rimanere in scia nel secondo parziale e ad approdare al tie-break. Nulla da fare però: è Siniakova la nuova campionessa della rassegna tedesca ...