HOMBURG (GERMANIA) - Cresce l'attesa per la finalissima delHomburg Open , torneo250 sull'erba tedesca con un montepremi 259.303 dollari. I fari sono puntati sulla prestazione di Lucia Bronzetti , 24enne di Rimini, numero 65 al mondo, pronta a ...La vincente di questa sfida dovrebbe trovare al secondo turno l'egiziana Sherif, 31esima testa di serie (sconfitta da Bronzetti negli ottavi aHomburg. Infine Lucrezia Stefanini , n.110, ...E' stata posticipata per pioggia la finale del250 diHomburg 2023 tra Lucia Bronzetti e Katerina Siniakova . Il match, in programma alle ore 13:30, non è iniziato a causa del maltempo che ha caratterizzato la domenica odierna in Germania ...

Wta Bad Homburg: Bronzetti ko, Siniakova vince il titolo LIVE Corriere dello Sport

La 24enne di Rimini sfida la ceca, 52ª giocatrice al mondo, per la conquista del titolo 250 sull'erba tedesca BAD HOMBURG (GERMANIA) - Cresce l'attesa per la finalissima del Bad Homburg Open, torneo W ...Dalla parte di Katerina Sinakova il grande feeling con il torneo tedesco, a favore di Lucia Bronzetti la maggiore freschezza atletica ...