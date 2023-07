WTA Bad Homburg 2023 | Lucia Bronzetti sconfitta in finale da Katerina Siniakova

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023)cede nelladel WTA 250 di Bad, in Germania. L’azzurra, in un match giocato sostanzialmente in due parti a causa della pioggia, perde per 6-2 7-6(5) contro la ceca, non riuscendo dunque a conquistare il proprio secondo alloro sul circuito maggiore. Si tratta invece del quarto per la sua avversaria, che sale al numero 32 del ranking mondiale (l’italiana, comunque, festeggia il 47° posto, il suo migliore in carriera). Il primo set sembrerebbe iniziare bene per, che sale sullo 0-30; subito dopo, però, arrivano otto punti di fila (e con ciò anche il break) da parte di. Per l’azzurra non un inizio fortunato, perché non sfrutta un altro 0-30 e, in generale, vede la sua avversaria sfruttare ...