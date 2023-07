Wta Bad Homburg 2023 | Bronzetti-Siniakova posticipata per pioggia | gli aggiornamenti

(Di sabato 1 luglio 2023) E’ stataperla finale del Wta 250 di Badtra Luciae Katerina. Il match, in programma alle ore 13:30, non è iniziato a causa del maltempo che ha caratterizzato la domenica odierna in Germania e gli organizzatori l’hanno rinviato alle ore 14:00. Seguiranno. SEGUI IL LIVE SportFace.

HOMBURG (GERMANIA) - Cresce l'attesa per la finalissima delHomburg Open , torneo250 sull'erba tedesca con un montepremi 259.303 dollari. I fari sono puntati sulla prestazione di Lucia Bronzetti , 24enne di Rimini, numero 65 al mondo, pronta a ...... le 13:30 , ossia l'orario di inizio della finale delHomburg Open Presented By Engel & Vokers ... Il torneo, un250 , è giunto all'atto conclusivo della sua terza edizione dal momento in cui è ...Giornata importante per il tennis italiano . Oggi, all'ora di pranzo, va in scena in Germania la finalissima delHomburg Open , torneo250 con un montepremi 259.303 dollari. I fari sono puntati sulla prestazione di Lucia Bronzetti , 24enne di Rimini, numero 65 al mondo, pronta a sfidare la ceca Katerina ...

WTA Bad Homburg: troppa salita per Navarro, in finale con Bronzetti ci va Siniakova Ubitennis

Dalla parte di Katerina Sinakova il grande feeling con il torneo tedesco, a favore di Lucia Bronzetti la maggiore freschezza atletica ...Lucia Bronzetti giocherà la sua seconda finale WTA nel giro di poche settimane, e curiosamente sempre prima di uno Slam. Dopo Rabat, l'azzurra è di scena anche a Bad Homburg, dove incontrerà la ceca K ...